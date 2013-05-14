«Черноморнефтегаз» в 1-м квартале получил 392 млн грн чистого убытка

Крупный украинский добытчик газа - «Черноморнефтегаз» (Симферополь, АР Крым) в январе-марте 2013 года получил по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) чистый убыток в размере 391,952 млн грн, в то время как аналогичный период прошлого года компания закончила в чистой прибылью 2,54 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, доход компании от реализации продукции в первом квартале текущего года снизился до 266,168 млн грн с 287,739 млн грн за аналогичный период 2012 года.

Себестоимость реализуемой продукции за январь-март 2013 года увеличилась до 210,977 млн грн с 209,328 млн грн за аналогичный период 2012 года.

Валовая прибыль «Черноморнефтегаза» за первые три месяца 2013 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 55,191 млн грн с 78,411 млн грн.

Как сообщал УНИАН, "Черноморнефтегаз" завершил 2012 год с чистым убытком, рассчитанным по международным стандартам финансовой отчетности, в размере 1,337 млрд грн.

«Черноморнефтегаз» за январь-март 2013 года добыл на шельфе Черного и Азовского морей 352,6 млн куб. м природного газа, что на 35%, или 91,7 млн куб. м, больше, чем за аналогичный период 2012 года.

В 2012 году «Черноморнефтегаз» добыл на шельфе Черного и Азовского морей 1,174 млрд куб. м природного газа, что на 11,2% больше, чем в 2011 году.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.