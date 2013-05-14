Украина сократила потребление газа на 7%

Украина в январе-апреле 2013 года сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 7% - до 22,1 млрд кубометров с 23,7 млрд кубометров, говорится в сообщении компании «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, потребление газа в Украине за апрель 2013 года составило 3,289 млрд куб. м, что на 7% выше показателя апреля 2012 года.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина планирует в 2013 году осуществить импорт природного газа в объеме 30-32,5 млрд кубометров, что практически соответствует показателям прошлого года, когда объем импорта составил 33 млрд куб. м.

Украина в январе-марте 2013 года сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 9% - до 18,801 млрд кубометров с 20,640 млрд кубометров.

В марте 2013 года Украина резко сократила закупки газа в России из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ.

Украина в 2011 году потребила 59,3 млрд куб. м природного газа, в 2010 году – 57,7 млрд куб. м, в 2009 году – 51,9 млрд куб. м, в 2008 году – 66,3 млрд куб. м, в 2007 году – 69,9 млрд куб. м, в 2006 году – 73,9 млрд куб. м, в 2005 году – 76,4 млрд куб. м.

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