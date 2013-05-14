Шебелинский ГПЗ с 19 мая будет остановлен на ремонт
Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Харьковская обл.), эксплуатируемый крупнейшей в Украине газодобывающей компанией «Укргазвыдобування», с 19 мая будет остановлен на двухнедельный ремонт.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.
Согласно сообщению, на заводе создан запас нефтепродуктов для бесперебойного обеспечения собственных 16 автозаправочных станций.
Напомним, Шебелинский ГПЗ останавливается на ремонт два раза в год.
Справка УНИАН. Шебелинский ГПЗ, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування", производит бензины марок А-80, А-92, А-95 и А-98 по технологии и на оборудовании американской компании UOP, которая в 1997 году выступила генподрядчиком при реконструкции ГПЗ.
Нефтепродукты, производимые Шебелинским ГПЗ, реализуются через сеть автозаправочных станций, работающих под брендом «Укргазвыдобування».
ПАО «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».