Шебелинский ГПЗ с 19 мая будет остановлен на ремонт

Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Харьковская обл.), эксплуатируемый крупнейшей в Украине газодобывающей компанией «Укргазвыдобування», с 19 мая будет остановлен на двухнедельный ремонт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, на заводе создан запас нефтепродуктов для бесперебойного обеспечения собственных 16 автозаправочных станций.

Напомним, Шебелинский ГПЗ останавливается на ремонт два раза в год.

Справка УНИАН. Шебелинский ГПЗ, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування", производит бензины марок А-80, А-92, А-95 и А-98 по технологии и на оборудовании американской компании UOP, которая в 1997 году выступила генподрядчиком при реконструкции ГПЗ.

Нефтепродукты, производимые Шебелинским ГПЗ, реализуются через сеть автозаправочных станций, работающих под брендом «Укргазвыдобування».

ПАО «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».