Еврокомиссия провела внезапные проверки на предприятиях нефтяного сектора и сектора биотоплива

Брюссель. Европейская комиссия провела необъявленные проверки на ряде предприятий, которые занимаются сырой нефтью, продуктами нефтепереработки и биотопливом.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Согласно сообщению, проверки состоялись в двух странах - членах ЕС, а также в одной стране — члене Европейской зоны свободной торговли.

Комиссия считает, что компании могли предоставлять неправильные цены Ценовому агентству ЕС для манипулирования обнародованными ценами на ряд нефтепродуктов и биотопливо.

Кроме того, Комиссия считает, что компании могли также предупреждать других участников рынка от участия в процессе оценки цен на нефтепродукты и биотопливо.

По мнению Еврокомиссии, такое поведение, в случае, если оно будет доказано, будет означать нарушение правил ЕС, которые запрещают картели, ограничительную бизнес-практику и злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Цены, которые использовались Ценовым агентством, служили критериями для торговли физическими и финансовыми деривативами на ряде бирж Европы.

Пресс-служба Еврокомиссии не назвала компании, в которых прошли проверки, отметив лишь, что проведение необъявленных проверок — предварительный шаг в антимонопольном расследовании, и не предсказывает его результатов.