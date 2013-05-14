«Черноморнефтегаз» за 4 месяца увеличил добычу газа на 36%

Крупный украинский добытчик газа - «Черноморнефтегаз» (Симферополь, АР Крым) за январь-апрель 2013 года добыл на шельфе Черного и Азовского морей 478,7 млн куб. м природного газа, что на 35,7%, или 126 млн куб. м больше, чем за аналогичный период 2012 года.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, сейчас компания ведет добычу на четырех месторождениях шельфа Черного моря и трех – Азовского.

«Значительное увеличение добычи природного газа - результат активных работ «Черноморнефтегаза» по дообустройству действующих и вводу в эксплуатацию новых месторождений на шельфе Черного моря. В первую очередь – Одесского месторождения газа, расположенного в 155 километрах от Крымского побережья”, - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в 2013 году освоение Одесского месторождения, которое обустраивается в комплексе с соседним Безымянным, продолжается.

Как сообщал УНИАН, «Черноморнефтегаз» в январе-марте 2013 года получил по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) чистый убыток в размере 391,952 млн грн, в то время как аналогичный период прошлого года компания закончила в чистой прибылью 2,54 млн грн.

Украина в 2013 году планирует стать лидером среди стран, ведущих добычу газа в бассейне Черного моря, увеличив суточную добычу газа на шельфе Черного и Азовского морей на 25% - до 5 млн куб. м с 4 млн куб. м.

В ближайшее время Украина рассчитывает подписать соглашение о разделе продукции (СРП) по Скифской площади на шельфе Черного моря.

В августе 2012 года межправительственная комиссия признала победителем конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа пул компаний - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина".

«Черноморнефтегаз» в 2012 году добыл на шельфе Черного и Азовского морей 1,174 млрд куб. м природного газа, что на 11,2% больше, чем в 2011 году.

Госпредприятие «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.