Миллер заявляет, что "Ямал-Европа-2" может быть построен в очень короткие сроки

Вторая очередь газопровода "Ямал-Европа" может быть построена в очень короткие сроки, этому способствует наличие межправсоглашения между Россией и Польшей, заявил журналистам 14 мая председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер.

"Проект "Ямал-Европа-2", который мы анонсировали в этом году, действительно очень важный для таких стран как Польша, Словакия, Венгрия. Потому что реализация этого проекта, без сомнения, повысит надежность и стабильность поставок газа в эти страны. При этом надо отметить то, что этот проект отличается от других рядом существенных преимуществ. В первую очередь, я хотел бы отметить то, что проект не требует сколь либо высоких капитальных затрат, это недорогой проект. Второе, это проект, который является высокоэффективным. У нас на сегодняшний день есть предварительные технико-экономические оценки этого проекта", - сказал он.

Миллер напомнил, что в соответствии с меморандумом, который был подписан недавно с польской стороной в Санкт-Петербурге, начата работа по разработке технико-экономического обоснования проекта "Ямал-Европа-2", которое будет завершено к концу этого года, передает ПРАЙМ.

"Но самое главное, что я хотел бы подчеркнуть и что отличает этот проект от других проектов, что уже в настоящее время есть соответствующая договорная база между Россией и Польшей - это межправительственное соглашение по реализации проекта "Ямал-Европа-2". Именно это межправительственное соглашение является основой для реализации проекта "Ямал-Европа-2", - отметил глава "Газпрома".

Он подчеркнул, что существующие мощности на территории Белоруссии и Польши были построены с инфраструктурным заделом для строительства второй нитки. Таким образом, "Ямал-Европа-2" может быть реализован в очень короткие сроки, является еще одним преимуществом. Он добавил, что "Газпром" с белорусскими коллегами уже провел предварительную оценку в отношении того, какие работы должны быть выполнены на территории Белоруссии.

"Могу сказать, что на первом этапе реализации проекта — во всяком случае если говорить о дополнительном объеме газа, который может транзитироваться через территорию Беларуси и Польши, а это 15 миллиардов кубометров газа — для того, чтобы эти дополнительные объемы транзитировать нам, в принципе, требуется только реконструкция и модернизация газотранспортной системы Беларуси. Это говорит о том, что эти работы могут быть выполнены в очень-очень короткие сроки. И, соответственно, мы говорим, что проект действительно имеет очень большое количество конкурентных преимуществ. В самое ближайшее время будет закончена разработка ТЭО, и результаты разработки ТЭО будут представлены общественности", - заключил Миллер.

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