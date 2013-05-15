Цены на нефть растут на фоне статданных о запасах сырья в США

На мировых торгах в среду, 15 мая, цены на нефть растут на фоне данных о запасах топлива в США от Американского института нефти (API).

Так, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,08% - до 102,68 доллара за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,13% - до 94,33 доллара за баррель.

API сообщил об увеличении запасов нефти на 1,1 миллиона баррелей за неделю, однако запасы горючего сократились на 480 тысяч баррелей.

Эксперты считают, что с учетом отсутствия геополитических рисков цены должны будут снизиться, передает Bloomberg.

Позже в среду рынок ожидает данных по запасам нефти в США от Министерства энергетики страны. Предполагается, что они выросли на 450 тысяч баррелей, в то время, запасы горючего уменьшились на 1,1 миллиона баррелей.