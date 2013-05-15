Четыре нефтегазовых участка выставят на аукцион

Государственная служба геологии и недр Украины выставит на аукцион 4 специальных разрешения (лицензии) на недропользование нефтегазоносными участками.

Об этом сказано в официальном сообщении Госгеолслужбы, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№84 от 15 мая).

Согласно сообщению, на аукцион будут выставлены спецразрешения на геологическое изучение и разработку четырех нефтегазоносных участков в Полтавской, Луганской, Сумской и Донецкой областях.

В частности, на аукцион будут выставлены лицензии на разработку Беличевской площади (Полтавская обл.), начальная стоимость - 2,515 млн грн, срок действия разрешения - 20 лет; Лосищинского участка (Сумская обл.), начальная стоимость - 2,407 млн грн, срок - 20 лет; Попаснянской площади (Луганская обл.), начальная стоимость - 17,911 млн грн, срок - 20 лет; Павловского купола участка «Южнодонбасский №4» (Донецкая обл.), начальная стоимость - 0 грн.

Аукцион состоится 18 июня 2013 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 мая.

Справка УНИАН. В 2010-2011 годах Госгеолслужба реализовала 951 спецразрешение на недропользование на сумму 431 млн грн, в том числе ведомство реализовало спецразрешения на разработку 10 перспективных нефтегазоносных месторождений с оценочными запасами на уровне 45 млн тонн условного топлива.