Украина в апреле увеличила импорт газа из Европы в 5 раз

Украина в апреле 2013 года увеличила импорт газа из Европы по сравнению с предыдущим месяцем в 5 раз - до 120,1 млн куб. м с 24,3 млн куб. м, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».

Согласно сообщению, в апреле 2013 года из Республики Польша в газотранспортную систему Украины поступило 102 млн куб. м природного газа, что на 78 млн куб. м больше, чем в марте текущего года.

Также в компании отметили, что с 1 апреля 2013 года началось поступление в Украину природного газа из Венгрии.

«Всего за апрель месяц из Венгрии в газотранспортную систему Украину поступило 18,1 млн куб. м голубого топлива», - сказано в сообщении «Укртрансгаза».

Как ранее сообщал УНИАН, с 1 ноября 2012 года Украина начала осуществлять прием природного газа в реверсном режиме по контракту с немецким газовым трейдером RWE.

С ноября 2012 года по 1 мая 2013 года, по данным «Укртрансгаза», общий объём поступления природного газа ориентировочно составил 291 млн куб. м.

Средняя цена на импортный газ для Украины в апреле 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,36% - до 415,12 долл. за 1 тыс. куб. м с 416,6 долл.

В феврале Украина существенно сократила закупку газа в Российской Федерации, вследствие чего размер оплаты за газ существенно сократился - до 162 млн долл., в то время как в феврале 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» заплатил «Газпрому» 1,3 млрд долл. В марте текущего года Украина сократила закупки газа в России из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ.

Согласно рамочному соглашению, максимальный объем газа, который может быть поставлен в Украину немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading, составляет 10 млрд куб. м.

Справка УНИАН. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».