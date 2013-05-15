Украина сократила импорт газа в денежном выражении на 17%

Украина в январе-марте 2013 года снизила импорт газа (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 17% - до 2,965 млрд долл., сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в марте Украина импортировала природного газа на 987,338 млн долл., что на 1,2% меньше марта 2012 года.

Напомним, большую долю импортируемого газа в Украину составляет газ, поставляемый из Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, с ноября 2012 года по 1 мая 2013 года, по данным «Укртрансгаза», общий объём поступления природного газа ориентировочно составил 291 млн куб. м.

Украина в январе-марте 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 17% - до 7,1 млрд куб. м.

Средняя таможенная цена на импортный газ для Украины в марте 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,74% - до 416,6 долл. за тыс. куб. м с 419,7 долл. за тыс. куб. м.

В феврале Украина существенно сократила закупку газа в Российской Федерации, вследствие чего размер оплаты за газ существенно сократился - до 162 млн долл., в то время как в феврале 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» заплатил «Газпрому» 1,3 млрд долл. В марте текущего года Украина сократила закупки газа в России из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ.

Напомним, что согласно рамочному соглашению, максимальный объем газа, который может быть поставлен в Украину немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading, составляет 10 млрд куб. м.

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