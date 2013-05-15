Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме

Украина с сегодняшнего дня начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Начался. Будет тестироваться и проводиться обмен информацией в течение 7-10 дней», - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в 2013 году заключить контракт на поставку природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии.

В конце марта премьер-министр Украины Николай Азаров в рамках официального визита в Венгрию сообщил, что Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии.

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