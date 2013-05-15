Украина в 1-м квартале сократила в 6 раз импорт нефти в денежном выражении

Украина в январе-марте 2013 года сократила импорт нефти (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 6 раз - до 115,376 млн долл. с 682,698 млн долл., сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, импорт нефти в денежном выражении в марте 2013 года увеличился по сравнению с предыдущим месяцем - до 31,658 млн долл. с 23,317 млн долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, Украина в январе-марте 2013 года сократила импорт нефти в 5 раз - до 153 тыс. тонн по сравнению с 754,4 тыс. тонн за аналогичный период 2012 года.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в январе-марте текущего года сократилась на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 744,3 тыс. тонн.

Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.

Украине имеет шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин в этом году планирует добиться пересмотра газовых и нефтяных договоров