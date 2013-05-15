Комиссия по распределению квот на импорт коксующихся углей проведет первое заседание 17 мая

Межведомственная комиссия по распределению квот на импорт коксующихся углей проведет свое первое заседание 17 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«В эту пятницу будет первое заседание комиссии по распределению квотирования. Все заявки заинтересованных, именно тех, кто потребляет, сданы, а те, кто были посредниками, они, конечно, недовольны», - сказал Ставицкий.

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