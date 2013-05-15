Комиссия по распределению квот на импорт коксующихся углей проведет первое заседание 17 мая
16:53, 15 мая 2013Энергетика
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Межведомственная комиссия по распределению квот на импорт коксующихся углей проведет свое первое заседание 17 мая.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.
«В эту пятницу будет первое заседание комиссии по распределению квотирования. Все заявки заинтересованных, именно тех, кто потребляет, сданы, а те, кто были посредниками, они, конечно, недовольны», - сказал Ставицкий.
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