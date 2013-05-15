Кабмин разрешил «Энергорынку» привлечь кредит на 1,5 млрд грн

16:58, 15 мая 2013
Энергетика
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Кабинет министров Украины дал разрешение госпредприятию «Энергорынок» на привлечение кредитной линии в размере 1,5 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Открывается кредитная линия в 1,5 млрд грн для того, чтобы госпредприятие «Энергорынок» могло своевременно рассчитаться за потребленную энергию», - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, задолженность оператора оптового рынка электроэнергии Украины «Энергорынок» перед «Энергоатомом», являющимся оператором всех действующих атомных станций Украины, на 1 марта 2013 года составила 6,025 млрд грн. Государственное предприятие "Энергорынок" исполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов Оптового рынка электрической энергии Украины.

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