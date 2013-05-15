Прибалтийские страны начали консультации по проекту Висагинской АЭС

Вильнюс. Литва, Латвия и Эстония начали консультации по проекту Висагинской АЭС, сообщила корреспонденту УНИАН советник министра энергетики Литвы Дайва Римаускайте.

«Пока ведутся консультации на уровне экспертов, в них участвуют представители компаний и специалисты министерств. Дата встречи министров трех стран еще не определена», - отметила Римаускайте.

На прошедшей неделе правительство Литвы уполномочило министра энергетики Ярослава Неверовича до 1 июля провести переговоры с региональными партнерами - Латвией и Эстонией - о новых условиях участия в проекте Висагинской АЭС.

В случае если Литва, Латвия и Эстония договорятся о совместной реализации проекта Висагинской АЭС, то до 1 октября должно быть принято решение о создании совместного предприятия.

В конце апреля премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичус заявил, что проект Висагинской АЭС «в его нынешнем виде слишком дорогой для Литвы».

Согласно выводам сформированной премьер-министром рабочей группы, дальнейшая реализация проекта возможна только при условии разделения затрат с региональными партнерами и привлечении совместно со стратегическим инвестором финансирования на более выгодных условиях.

Напомним, что Литва выступает против строительства белорусской АЭС возле своих границ и подала жалобу в МАГАТЭ на Беларусь за выбор Островецкой площадки.

Представители Минэнерго Беларуси в свою очередь отмечают, что с Литвой неоднократно проводились консультации.

«Но почему-то литовская сторона заявляет, что будущая Висагинская АЭС не будет влиять на территорию Беларуси, хотя расположена всего в двух километрах от нее, а белорусская АЭС будет иметь влияние на Вильнюс, который находится в 53 км от Островецкой площадки», - подчеркивают в Минэнерго Беларуси.

Справка УНИАН. Белорусская АЭС будет размещена на Островецкой площадке в Гродненской области. Первый блок АЭС планируется ввести в строй в 2017 году, второй – в 2018 году.