Парламент продлил мораторий на банкротство предприятий ТЭК

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению стабильной работы стратегических предприятий энергетической отрасли».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 233 из 373 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом продлена определенная законом «О мерах, направленных на обеспечение устойчивого функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса» процедура погашения задолженности предприятий топливно-энергетического комплекса до 1 января 2014 года (вместо 1 января 2013, как это предусмотрено действующей нормой закона).

Причем погашаться должна задолженность, которая образовалась по состоянию на 1 января 2011 года, а не на 1 января 2007 года, как это предусмотрено действующей нормой закона.

Кроме того, в связи с предложенным продолжением действия процедуры погашения задолженности предприятиями ТЭК, предлагается внести соответствующие изменения в законы «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» и «О гарантиях государства по выполнению судебных решений» относительно применения положений указанных законов с учетом особенностей, определенных законом «О мерах, направленных на обеспечение устойчивого функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса».