«Нафтогаз» в 1-м квартале сократил доход от транзита газа на 18%

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе-марте 2013 года сократила доход от транзита природного газа в страны ЕС и СНГ до 5,6 млрд грн, что на 18% меньше чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.

Согласно сообщению, в натуральном выражении компания за первые три месяца 2013 года сократила транзит газа по сравнению с январем-мартом 2012 года на 17,1% – до 20,29 млрд куб. м.

Также в сообщении отмечается, что «Нафтогаз» в первом квартале текущего года реализовал 12,022 млрд куб. м газа на сумму 24,4 млрд грн, в то время как за аналогичный период прошлого года компания реализовала 17,908 млрд куб. м газа на 31,432 млрд грн.

Как ранее сообщал УНИАН, компания «Нафтогаз Украины» в 2012 году сократила доход от транзита газа по сравнению с 2011 годом на 8,2% до 23,75 млрд грн.

Также компания в 2012 году реализовала 41,929 млрд куб. м газа на сумму 76, 788 млрд грн, что на 11,6% меньше, чем в 2011 году.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Нафтогаз» в 1-м квартале увеличил чистый убыток почти в 2 раза