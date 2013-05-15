Кабмин решил не повышать тариф на электроэнергию для населения города-спутника сгоревшей ТЭС

Кабинет министров решил установить тариф на электроэнергию в размере 21,54 копейки за 1 кВт/ч для населения, которое проживает в городе-спутнике сгоревшей в конце марта 2013 года Углегорской теплоэлектростанции, независимо от объема ее потребления.

Данное решение закреплено правительственным постановлением №332 от 22 апреля 2013 года.

Согласно документу, данный тариф будет действовать до тех пор, пока не закончатся восстановительные работы по централизованному отоплению города-спутника ТЭС — Светлодарск (Донецкая обл.)

Также Кабмин рекомендовал Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики (НКРЭ) утвердить порядок компенсации потерь энергопоставщику, который осуществляет отпуск электроэнергии населению г. Светлодарска по указанному выше тарифу за счет оптовой рыночной цены на электрическую энергию. А также ввести ежемесячный дополнительный платеж к тарифу на отпуск электрической энергии «Центрэнерго» в размере фактического месячного фонда оплаты труда с обязательными начислениями персоналу Углегорской ТЭС.

Как ранее сообщал УНИАН, 29 марта 2013 года на Углегорской теплоэлектростанции возник пожар, который был ликвидирован 30 марта. В результате пожара один работник станции погиб, несколько человек пострадали. Углегорская ТЭС, насчитывающая 2 836 сотрудников, была полностью остановлена. Причиной пожара на Углегорской ТЭС стала разгерметизация системы подачи угольной пыли и дальнейшее самовозгорание.

По факту пожара на Углегорской ТЭС начато досудебное расследование по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель людей).

Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет НАК «Энергетическая компания Украины», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».