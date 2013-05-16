"Газпром" сократил в 1 квартале чистую прибыль на 34% - до 6,4 млрд долл.

Чистая прибыль ОАО "Газпром" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе-марте уменьшилась на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 191,382 миллиарда рублей, или 6,4 млрд долл. (31,4 руб. - 1 доллар США), говорится в отчете газового холдинга.

Выручка "Газпрома" за отчетный период достигла 1,091 триллиона рублей, что на 7% выше показателя первого квартала прошлого года, передает ПРАЙМ.

Выручка от продаж газа выросла на 1,4% - до 842,671 миллиарда рублей. Валовая прибыль за первый квартал выросла на 1,5% - до 599,208 миллиарда рублей, прибыль от продаж сократилась на 5% - до 305,169 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения – на 31,6%, до 258,292 миллиарда рублей.

Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ служит базой для расчета дивидендов. В 2012 году чистая прибыль холдинга по РСБУ уменьшилась на 37% и составила 556,34 миллиарда рублей. Прибыль по МСФО в 2012 году сократилась на 10% - до 1,182 триллиона рублей.

Читайте также:

«Газпром» теряет позиции газового монополиста в странах ЕС — эксперт

"Газпром" за год потерял 30% рыночной стоимости. Стал самой дешевой среди крупных нефтегазовых компаний мира

Норвежская Statoil наступает Газпрому "на пятки" на рынке Европы