Цена нефти падает на негативных статданных из США

На мировых торгах в четверг, 16 мая, цены на нефть падают на фоне статданных по промышленному производству в США.

Так, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже уменьшилась на 0,38% - до 103,29 доллара за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,41% - до 93,91 доллара за баррель.

Федрезерв США сообщил о сокращении объема промышленного производства в апреле на 0,5% по сравнению с мартом. Аналитики предполагали меньшее падение - лишь на 0,1%, передает Bloomberg.

Неоднозначными оказались данные по запасам сырья в США. За неделю, завершившуюся 10 мая, запасы нефти сократились на 0,2% - до 394,9 миллиона баррелей, достигнув минимума с 15 марта. В то же время, запасы бензина увеличились на 1,2% - до 217,7 миллиона баррелей, что является максимальной отметкой с января.