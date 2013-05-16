«Нафтогаз» рассказал, сколько газа потребила Украина в отопительный сезон

Общий объем потребления природного газа в Украине в течение IV квартала 2012 года - I квартала 2013 года составил 38,1 млрд куб. м, говорится в сообщении НАК “Нафтогаз Украины”.

Согласно сообщению, обеспечение потребителей ресурсами газа в указанный период осуществлялось за счет газа текущей добычи в Украине - 10,4 млрд куб.м, а также прямых поступлений импортированного газа и отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) в общем объеме 27,7 млрд куб. м.

«Одним из источников обеспечения закачки необходимых объемов природного газа в ПХГ является погашение задолженности предприятий теплоэнергетики за потребленный природный газ, а также своевременная оплата данными предприятиями текущего потребления природного газа», - сказано в сообщении компании.

Также отмечается, что постоянно растущий объем задолженности предприятий топливно-энергетического комплекса за природный газ и низкий уровень текущих расчетов за него приводят к острому дефициту оборотных средств “Нафтогаза”.

По мнению “Нафтогаза”, такое положение существенно затрудняет проведение своевременных расчетов компании с поставщиком импортированного природного газа и выполнение ею начисленных налоговых обязательств перед государственным бюджетом Украины, а также требует привлечения для этого кредитных ресурсов.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности прогнозировало потребление газа Украиной в IV квартале 2012 – I квартале 2013 гг. на уровне 38,1 млрд куб. м.

Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м.

Украина планирует в 2013 году осуществить импорт природного газа в объеме 30-32,5 млрд кубометров.