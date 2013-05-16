Британская JKX Oil&Gas значительно нарастила добычу нефти и газа

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине JKX Oil&Gas увеличила в апреле 2013 года суточную добычу нефти и газа по сравнению с первым кварталом 2013 года на 71% - до 11,713 тыс. баррелей нефтяного эквивалента.

Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

Согласно сообщению, в Украине среднесуточная добыча нефти и газа в апреле уменьшилась по сравнению с первым кварталом текущего года на 9% – до 4,352 тыс. баррелей нефтяного эквивалента, а в России наоборот увеличилось более чем в три раза – до 7,33 тыс. баррелей нефтяного эквивалента.

В сообщении компании также отмечается, что в первом квартале 2013 года была поднята мощности LPG завода в Украине на 25%, а средние продажи сжиженного газа составили 40,2 тонн в сутки.

В сообщении подчеркивается, что цены на нефть, газ и LPG в Украине остаются стабильными, в то время как в России в апреле произошло трех процентное падение. Однако компания прогнозирует дальнейшее увеличение производства в следующем отчетном периоде.

Как ранее сообщал УНИАН, JKX Oil&Gas по итогам работы в 2012 году получила чистый убыток 11,3 млн долл., по сравнению с чистой прибылью 59,1 млн долл. в 2011 году.

Компания JKX Oil&Gas plc занимается разведкой и добычей нефти и газа в Украине (основной бизнес), Грузии, Венгрии, Болгарии, Словакии, США и России. JKX Oil&Gas входит в листинг Лондонской фондовой биржи.

В Украине JKX Oil&Gas через созданную в 1994 году Poltava Petroleum Company разрабатывает Ново-Николаевское месторождение в Полтавской области общей площадью 271 кв. км, а также имеет разрешения на разведку Заплавского, Елизаветовского и Червоноярского-Восточного месторождений общей площадью 171,2 кв. км.