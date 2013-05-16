Испания бьет рекорды: каждый второй киловатт-час в стране теперь "зеленый"

Испания два месяца подряд каждый второй киловатт-час получает из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – солнца, ветра и воды, выйдя таким образом на максимальные показатели за всю историю развития альтернативной энергетики в этой стране.

Об этом сообщает оператор электроэнергетической системы страны компания Red Eléctrica de España (REE).

Согласно сообщению, в марте экологичные и безопасные ВИЭ обеспечили выработку 51,8% всей электроэнергии в стране, в апреле – уже 54%.

Гидроэлектростанции обеспечили выработку 25% всей электроэнергии в апреле, ветрогенераторы – 22%, солнечные электростанции – 4,9%, в том числе фотоэлектрические – 3,6%, другие виды электростанций на ВИЭ – 2,1%.

Испания за последние несколько лет увеличила использование возобновляемых источников энергии почти вдвое. Если в 2006 году из ВИЭ было произведено 19% всей электроэнергии, то по итогам 2010 года рекордные 35%. В 2011-м и 2012 этот показатель удерживался на уровне 32-33%.

При этом Испания делает упор на развитие ветряной и солнечной энергетики. По итогам прошлого года ветер обеспечил выработку 18,2% всего электричества, солнце – 4,3%.

В январе 2012 года ветроэлекростанции произвели больше электроэнергии, чем любой другой вид генерации. До 2020 года доля ветра в производстве электроэнергии в Испании должна возрасти до 40%, такой ориентир утвержден на национальном уровне.

В апреле местные власти Эстремадуры, автономии на западе Испании, одобрили строительство крупнейшего в стране и третьего по величине в мире фотоэлектрического парка установленной мощностью 250 МВт. Стоимость электростанции – 270 млн евро.

Как сообщал УНИАН, Украина последние два года развивает возобновляемую энергетику интенсивнее, чем традиционную. По состоянию на начало мая 2013 года 94 отечественных компании эксплуатировали более 140 электростанций на ВИЭ.

Установленная мощность отечественных электростанций на возобновляемых источниках в 2012 году увеличилась на 57,5% - до 645,1 МВт, а выработка электроэнергии – в 2,2 раза, до 815,9 млн кВт/ч. Однако, несмотря на более чем двукратное увеличение производства, их доля в балансе электроэнергии осталась крайне низкой – 0,45% по итогам 2012 года (0,22% - в 2011 году).

Украина взяла перед Европейским энергетическим сообществом обязательства к 2020 году увеличить долю ВИЭ в общем объеме потребляемой энергии до 11%.