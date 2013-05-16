Фирташ хочет обсудить спорные вопросы между бизнесом и облэнерго

Федерация работодателей Украины (ФРУ) совместно с правительством и Антимонопольным комитетом Украины намерена в ближайшее время обсудить с представителями облэнерго спорные вопросы, возникающие у бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава ФРУ Дмитрий Фирташ заявил в Днепропетровске на совещании с руководителями предприятий и бизнесменами региона.

«Вчера договорились с вице-премьером Юрием Бойко, Антимонопольным комитетом, что в ближайшее время проведем совещание, на которое будут приглашены руководители облэнерго, и мы проговорим и поднимем те вопросы, которые поступают с жалобами от нашего бизнеса по подключениям, категориям, и другие. И пройдем по этим вопросам досконально», - сказал Фирташ.

Он считает, что по данному вопросу будет поручение правительства.