«Донбассэнерго» намерено привлечь у «Ощадбанка» кредит на 1,3 млрд грн

Одна из крупнейших энергоснабжающих компаний «Донбассэнерго», контрольный пакета акций которой передан Фонду госимущества для продажи, намерена привлечь у «Ощадбанка» кредит на 1,337 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, данные кредитные средства компания привлекает сроком на 5 лет.

Конечный срок заключения договора — 12 июня 2013 года.

Как сообщал УНИАН, «Донбассэнерго» в первом квартале 2013 года получила по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) чистую прибыль в размере 104,939 млн грн, тогда как в январе-марте 2012 года чистый убыток предприятия составил 110,597 млн грн.

В марте 2013 Национальная акционерная компания «Энергетическая компания Украины» передала 60,77% акций «Донбассэнерго» в собственность Фонда государственного имущества для приватизации.

«Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.