В Украине в этом году начнут строить четыре завода по производству синтетического газа из угля

В 2013 году в Украине начнется строительство четырех заводов по производству синтетического газа из угля, заявил Президент Украины Виктор Янукович.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе совещания с представителями власти и производственного актива Запорожской области.

«В этом году мы начнем строительство четырех заводов по производству синтетического газа из угля, и будем увеличивать добычу угля. За последние три года объемы его добычи были увеличены на 15 млн тонн и мы будем увеличивать добычу дальше», - сказал Янукович.

По его словам, строительство завода про производству синтетического газа - одно из направлений повышения уровня энергобезопасности Украины и возможностей экономии энергоносителей, к которым государство вынуждено прибегать в связи с ценой на газ, определенной для Украины в 2010 году.

Янукович также отметил, что сейчас с целью экономии газа, цена на который существенно выше, чем в Европе, Украина системно внедряет технологии энергосбережения. В частности, на сегодняшний день страна полностью отказалась от использования газа для производства электроэнергии и осуществляет модернизацию в металлургической отрасли, в частности, заменяет печи, работавшие на газе, на печи, работающие на пылеугольной смеси.

Как сообщал УНИАН, ранее Президент Украины заявлял, что нет необходимости наращивать объемы добычи угля, пока не будут построены заводы по его переработке в синтетический газ.

За последние два года Украина декларирует планы по переходу на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и его частичным замещением отечественным углем.

В конце 2012 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» привлекла у Государственного банка развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) кредит на сумму 3,656 млрд долларов на 19 лет для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.