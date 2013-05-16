Бойко и Миллер обсудили закачку газа в подземные хранилища Украины

Москва. В четверг, 16 мая, в Москве в центральном офисе компании «Газпром» глава российского газового монополиста Алексей Миллер и вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко в ходе рабочей встречи обсудили закачку газа в подземные хранилища газа (ПХГ) Украины для обеспечения надежного транзита российского газа в Европу предстоящей зимой.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома»

«На встрече обсуждались наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. А.Миллер и Ю.Бойко отдельно остановились на текущих поставках российского газа в Украину. Пристальное внимание на встрече в очередной раз было уделено необходимости своевременной закачки достаточного объема газа в украинские ПХГ для обеспечения надежного транзита российского газа в Европу предстоящей зимой», - говорится в сообщении.

Также стороны отметили особую актуальность решения этой задачи, которая потребует от украинской стороны значительных финансовых ресурсов.

Справка УНИАН. Дочерняя компания «Нафтогаза Украины» - «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 ПХГ общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию и выполняют следующие основные функции: регулируют сезонные неравномерности газоснабжения в Украине; компенсируют колебания в потреблении природного газа в европейских странах.

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) компании «Укртрансгаз», которая является оператором отечественной газотранспортной системы, по состоянию на 1 апреля 2013 года составляли 6,8 млрд куб. м, что на 27% меньше показателя на 1 марта 2013 года.

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