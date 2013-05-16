Потребление бензина в Украине за апрель увеличилось на 15%, дизтоплива - на 51%

Украина в апреле 2013 году увеличила потребление бензина по сравнению с предыдущим месяцем на 14,8% - до 72,3 тыс. тонн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, потребление дизельного топлива в апреле 2013 года увеличилось по сравнению с мартом текущего года на 50,8% - до 350,8 тыс. тонн.

Остатки бензина в Украине по состоянию на 1 мая 2013 года у потребителей и поставщиков снизились на 5,7% по сравнению с мартом т.г. - до 225,3 тыс. тонн,

Остатки дизельного топлива у потребителей и поставщиков на 1 мая 2013 года составили 430,2 тыс. тонн, что на 5,3% больше, чем в прошлом месяце.

Как сообщал УНИАН, розничные цены на бензин в Украине за период с 30 апреля по 7 мая снизились в среднем на 3 копейки.

В конце апреля Министерство энергетики и угольной промышленности Украины договорилось с нефтетрейдерами о снижении цены на социальные виды топлива – бензин марки А-95 и дизельное топливо.

По мнению министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, справедливая цена на А-95 находится в пределах 10,5-11 грн за литр.

Потребление бензина в Украине в 2012 году снизилось по сравнению с 2011 годом на 2,6% - до 4,197 млн тонн.