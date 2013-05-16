Кабмин выделил 450 тысяч гривень на помощь пострадавшим от аварии на Углегорской ТЭС

Правительство выделило 450 тыс. грн для предоставления помощи пострадавшим в результате аварии на Углегорской ТЭС в городе Светлодарске Донецкой области.

Соответствующее распоряжение Кабинет министров принял, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Министерству энергетики и угольной промышленности будет выделено 450 тыс. грн для предоставления помощи пострадавшим в результате аварии, которая произошла 29 марта, в том числе 100 тыс. грн для семьи погибшего в результате аварии.

Указанные расходы Министерство финансов осуществит за счет резервного фонда госбюджета.

Как сообщал УНИАН, 29 марта днем на Углегорской теплоэлектростанции возник пожар. Пожар был ликвидирован 30 марта в 5.41. В результате пожара один работник станции погиб, несколько человек пострадали. Углегорская ТЭС, на которой работают 2 тыс. 836 человек, была полностью остановлена.