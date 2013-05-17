Цены на нефть изменились разнонаправленно на статданных из США и Китая

На мировых торгах в пятницу, 17 мая, цены на нефть изменились разнонаправленно на новостях из США и Китая.

Так, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,12% - до 103,80 доллара за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,32% - до 94,86 доллара за баррель.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 11 мая, увеличилось на 32 тысячи и составило 360 тысяч при прогнозе роста до 330 тысяч.

По данным аналитической компании Conference Board, индекс опережающих показателей в Китае вырос в апреле на 1,5% - до 260,8 пункта с 256,9 пункта месяцем ранее. Увеличение индекса компания объяснила ростом активности на рынке недвижимости и увеличением кредитования, передает Bloomberg.