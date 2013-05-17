Специалисты Excelerate ENERGY уже на следующей неделе прибудут в порт Южный для определения размещения LNG-терминала

Специалисты американской компании Excelerate ENERGY с 19 по 21 мая прибудут в порт Южный для изучения возможности размещения плавучей платформы LNG-терминала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил глава Госинвестпроекта Владислав Каськив на международной конференции «Мировая революция LNG: энергетическая независимость Украины».

«Согласно подписанному 16 апреля в городе Хьюстон соглашению, на следующей неделе, с 19 по 21 мая, в порт Южный прибудет техническая группа специалистов американской компании Excelerate ENERGY и польской компании ILF, что даст возможность к 10 июля опубликовать технический отчет о возможности размещения FSRI-платформы в акватории порта”, - сказав Каськив.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и компания Excelerate Energy 16 апреля в Хьюстоне подписали соглашение о подготовке инженерных работ для размещения плавучего терминала по добыче сжиженного газа (LNG-терминал) в акватории порта «Южный» (Одесская обл.).

Морская платформа по приему сжиженного газа в порту «Южный» будет установлена уже в следующем году.

Выполнение предпроектных и изыскательных работ в рамках первой стадии проектирования наземной части украинского LNG-терминала обеспечит польское подразделение международной компании ILF.

Кроме того, юридическая компания Baker Botts предоставила юридические выводы относительно возможности беспрепятственной транспортировки газа через проливы Босфор и Дарданеллы.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал». Кабинет министров на заседании 8 августа 2012 г. утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа (LNG-терминал).

В ноябре 2012 года В.Каськив заявил, что плавучий завод будет арендован у американской компании Excelerаte Energy.

На сегодняшний день потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный «LNG-терминал» - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская обл.); наземный «LNG-терминал» - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный «LNG-терминал» в районе г. Очаков (Николаевская обл.); наземный «LNG-терминал» в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская обл.); оффшорный «LNG-терминал» в районе Одессы (в открытом море).

В апреле 2013 президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина рассматривает возможность строительства «LNG-терминала» в районе Босфорского пролива.