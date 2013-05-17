«Роснефть» обещает запустить Лисичанский НПЗ осенью
Собственник Лисичанского нефтеперерабатывающего завода российская компания “Роснефть” обещает, что осенью 2013 года завод, остановленный весной 2012 года, возобновит работу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Юрий Бойко, выступая во время Часа вопросов к правительству в парламенте.
“Мы проводим переговоры с компанией “Роснефть”, которая является собственником завода. И обещал руководитель компании, что осенью предприятие будет работать”, - сказал Бойко.
Как сообщал УНИАН, Лисичанский НПЗ простаивает с весны 2012 года по инициативе предыдущего собственника – российско-британской компании ТНК-ВР.
Напомним, Лисичанский НПЗ является вторым по мощности нефтеперерабатывающим заводом в Украине, способным перерабатывать 16 млн тонн нефти в год.
2011 год завод завершил с чистой прибылью 110,693 млн грн. Однако в марте 2012 года в связи с убыточностью нефтепереработки в Украине менеджмент ТНК-ВР принял решение приостановить поставки сырья на Лисичанский НПЗ, остановив его на внеплановый ремонт.
С сентября 2012 года российско-британская ТНК-ВР вела переговоры с несколькими претендентами о продаже Лисичанского завода.
Одним из претендентов на покупку НПЗ называли украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа (владельца Group DF, объединяющей химические и газоснабжающие активы).
На данный момент на Лисичанском НПЗ проходят ремонтные работы в ожидании итогов международного аудита, который поставит точку в вопросе собственности.