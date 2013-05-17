Украина за 4 месяца сократила добычу газа до 6,7 млрд кубометров

Добыча природного газа в Украине в январе-апреле 2013 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 0,8% - до 6,7 млрд куб. м, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, добыча природного газа в апреле 2013 года по отношению к предыдущему месяцу сократилась на 3% - до 1,7 млрд куб. м.

Газового конденсата за 4 месяца 2013 года добыто 309 тыс. тонн - на 7,8% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Как сообщал УНИАН, добыча природного газа в Украине по итогам 2012 года сократилась по сравнению с 2011 годом на 1,1% - до 19,3 млрд куб. м.

Цена российского природного газа для компании «Нафтогаз Украина» в первом квартале 2013 года с учетом скидки составляет более 406 долларов США за тыс. куб. м.

В 2012 году цена российского газа для «Нафтогаза» составляла: в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

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