Биотопливо может заместить до 15% импортируемых в Украину энергоресурсов

Биотопливо, которое Украина может производить из соломы и отходов переработки зерновых и масличных культур, может заменить 15% энергоресурсов, поставляемых в страну из-за границы, сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) со ссылкой на слова исполнительного директора ассоциации Александра Вержиховского.

«Потенциал существующих отходов биомассы в Украине чрезвычайно высок. По нашим оценкам, исходя из объемов выращивания зерновых и масличных культур, солома и отходы переработки, которые могут использоваться для производства энергии, можно обеспечить до 15% потребления первичной энергии», - цитирует пресс-служба Вержиховского.

По подсчетам УКАБ, доля биотоплива в энергетическом балансе Украины в 6 раз ниже аналогичного показателя в ЕС и составляет 1,48 млн тонн из 130 млн тонн нефтяного эквивалента общих поставок первичной энергии.

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов, Украина могла бы заместить 15-20% природного газа твердым биотопливом, что позволило бы снизить тарифы на тепло для населения на 10-15%.

По данным Ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины, производство твердого биотоплива в Украине по итогам 2012 года составило 810 тыс. тонн, что соответствует показателю прошлого года. По мнению специалистов, главным фактором прекращения роста производства твердого биотоплива в Украине стало подорожание сырья (опилки, дрова) в среднем на 12-15%, а также увеличение транспортных расходов в среднем на 8-10%.