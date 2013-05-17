Украина за 4 месяца сократила первичную переработку нефти до 1 млн тонн

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в январе-апреле 2013 года сократили объем первичной переработки нефти до 1 млн тонн, что на 47,1% меньше показателя аналогичного периода 2012 года, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, первичная переработка нефти на отечественных НПЗ в апреле 2013 года увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 7% - до 0,3 млн тонн.

Как сообщал ранее УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в 2012 году сократили объем первичной переработки нефти до 4,3 млн тонн, что на 50,8% меньше показателя 2011 года.

В Украине находятся шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.