Кабмин выделил на восстановление Углегорской ТЭС около 76 млн грн

Правительство направило на восстановление разрушенной в результате пожара в конце марта Углегорской ТЭС около 76 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, выступая во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

При этом министр уточнил, что выделенные деньги будут направлены в первую очередь на восстановление кровли машинного зала сгоревшей электростанции.

«Кровля машинного зала и автоматизированная система управления требует полного восстановления. Для организации и контроля за ходом работ по восстановлению Углегорской ТЭС создана соответствующая комиссия», - добавил министр.

Также Ставицкий напомнил, что Кабмин принял решение не повышать тариф на электроэнергию для населения Светлодарска - города-спутника сгоревшей теплоэлектростанции, независимо от объемов потребления.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сообщил, что основной причиной пожара на Углегорской ТЭС стало нарушение дежурной сменой ТЭС правил эксплуатации системы углеподачи, что привело к накоплению угольной пыли в машинном зале станции и его дальнейшему возгоранию.

29 марта днем на Углегорской теплоэлектростанции возник пожар. Он был ликвидирован 30 марта в 5.41. В результате пожара один работник станции погиб, несколько человек пострадали.

Углегорская ТЭС была полностью остановлена. В результате пожара были разрушены 4 энергоблока.

По факту пожара начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель людей).

В средине мая правительство выделило 450 тыс. грн для предоставления помощи пострадавшим в результате аварии на теплоэлектростанции. Указанные расходы Министерство финансов осуществит за счет резервного фонда госбюджета.