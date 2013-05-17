Украина за 4 месяца снизила производство бензина на 52,2%, дизтоплива - на 45,9%

Украина в январе-апреле 2013 года сократила производство бензина по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 52,2% - до 356 тыс. тонн, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, производство бензина в апреле текущего года снизилось по сравнению с предыдущим месяцем на 19,9% - до 82,3 тыс. тонн.

Производство дизельного топлива за 4 месяца 2013 года составило 322 тыс. тонн, что на 45,9% меньше аналогичного периода прошлого года.

В тоже время, производство дизельного топлива в апреле текущего года увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 18,7% - до 97,1 тыс. тонн.

Производство мазута за январь-апрель 2013 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 61,6%- до 185 тыс. тонн.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина в апреле 2013 года увеличила потребление бензина по сравнению с предыдущим месяцем на 14,8% - до 72,3 тыс. тонн. Потребление дизельного топлива в апреле 2013 года увеличилось по сравнению с мартом текущего года на 50,8% - до 350,8 тыс. тонн.

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в январе-апреле 2013 года сократили объем первичной переработки нефти до 1 млн тонн, что на 47,1% меньше показателя аналогичного периода 2012 года.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.

В Украине находятся шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.