Раде предлагают создать комиссию по расследованию деятельности «Газ Украина 2009»

Депутат от фракции «Батькивщина» Олег Медуница инициирует создание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию деятельности группы компаний «Газ Украина 2009», являющейся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины.

Проект соответствующего постановления №2985 зарегистрирован в парламенте и опубликован на сайте.

«Создать Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств участия должностных лиц в контрабанде и монополизации рынка нефтепродуктов и сжиженного газа, нарушений в сфере государственных закупок при участии группы компаний «Газ Украина 2009», - сказано в документе.

В качестве обоснований для создания данной комиссии в документе приводятся журналистские расследования ряда украинских СМИ, которые утверждают, что деятельность компании «Газ Украина 2009» привела к значительным потерям государственного бюджета. В частности, приводится информация о том, что за короткий промежуток времени группа получила контроль над 80% внутреннего сбыта сжиженного газа и заняла ведущее место в импорте нефтепродуктов в Украину, при этом говорится, что госбюджет потерял приблизительно 1,5 млрд грн от неуплаты акциза и НДС.

Справка УНИАН. Основным акционером группы компаний «Газ Украина 2009» является Сергей Курченко, получивший широкую известность в СМИ в связи с покупкой в конце 2012 года у харьковского бизнесмена Александра Ярославского футбольного клуба «Металлист» за 300 млн долл.

Группа компаний «Газ Украина 2009», которая в конце февраля 2013 года заявила о консолидации своих активов под новым брендом «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК), в марте 2013 года купила у крупнейшей частной российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода.

По информации, размещенной на официальном сайте ФК «Металлист», сейчас группа компаний «Газ Украина 2009» включает структуры, занимающиеся торговлей природным и сжиженным газом, нефтепродуктами, банковской деятельностью, биржевой торговлей, строительством и другими направлениями. Годовой оборот группы составляет около 10 млрд долларов.