МВФ требует повысить тарифы на газ для украинцев на 40%

Одним из ключевых условий для получения Украиной финансовой помощи Международного валютного фонда является повышение тарифов на газ для населения на 40%.

Об этом говорится в проекте Меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ, текст которого имеется в распоряжении ZN.UA.

Повышение тарифов - это один из ключевых элементов оздоровления государственных финансов, состояние которых эксперты МВФ оценивают с учетом и финансового состояния НАК "Нафтогаз Украины" (а также объемов госгарантий, которые предлагается ограничить 8 млрд грн).

Разработка графика повышения тарифов (как и утверждение программы повышения эффективности использования энергоресурсов с целью повышения эффективности жилищного, коммунального и государственного секторов) для ликвидации убытков "Нафтогаза" предусматривается как предварительное условие подписания соглашения.

В документе указано, что в результате этих и ряда других мер, а также наращивания внутренней газодобычи дефицит НАКа должен сократиться до 0,5% ВВП уже в 2014 г.

Впрочем, отмечает издание, для малоимущих слоев населения есть и хорошая новость: одно из условий программы - усовершенствование адресности программ социальной помощи в соответствии с рекомендациями МВФ. При этом для частичной компенсации повышения тарифов предусматривается выделение субсидий для самых бедных домохозяйств на 2,3 млрд грн. А вот прямые субсидии из бюджета для коммунэнерго (на 4,4 млрд грн) должны быть ликвидированы.

Как сообщал УНИАН, 11 мая министр финансов Украины Юрий Колобов заявил, что Украина надеется в ближайшее время подписать новое соглашение с Международным валютным фондом о предоставлении кредита на сумму 15 млрд долларов.

"Позиция обеих сторон заключается в том, что переговоры прошли очень плодотворно, и в ближайшем будущем обе стороны заинтересованы подписать это соглашение", - отметил Колобов.

По его словам, Украина с МВФ ищут специальные модели для возобновления кредитования.

«Я думаю, в ближайшее время мы найдем эту модель, которая подойдет для обеих сторон», - подчеркнул Колобов.

Напомним, Украина ведет переговоры с МВФ относительно возможного подписания кредитного соглашения по программе "стенд-бай" объемом около 15,4 млрд долларов.