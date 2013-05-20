Генассамблея ООН по инициативе Туркменистана приняла резолюцию о транзите энергоносителей

Генассамблея ООН по предложению Туркменистана на пленарном заседании 67-й сессии приняла резолюцию по стабильному транзиту энергоносителей, направленную на развитие международного сотрудничества в плане обеспечения надежной транспортировки энергоносителей на международные рынки.

Как сообщает Государственная информационная служба Туркменистана, резолюция была принята при единогласной поддержке государств-членов ООН.

Свыше 70 стран выступили соавторами этого документа.

При этом Туркменистан как один из крупных поставщиков энергоресурсов, обладающий огромными запасами углеводородных ресурсов, последовательно выступает за создание стабильных и надежных систем международных энергопоставок, разработку схем и моделей взаимодействия на глобальных энергетических рынках, которые отвечали бы современным реалиям, говорится в сообщении.

"Данная резолюция, инициированная Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, по сути, заложила основы для создания и функционирования Международной экспертной группы ООН, главной целью которой станет разработка нового международно-правового механизма по обеспечению глобальной энергобезопасности", - сообщает Государственная информационная служба Туркменистана, отмечая, что в ходе презентации резолюции на заседании Генассамблеи ООН подчеркивалось, что обеспечение универсального доступа к энергетике является основой для создания рабочих мест, обеспечения безопасности, контроля за изменением климата, продовольственного обеспечения, и, наконец, для укрепления экономик государств. А обеспечением доступа к базовым энергоресурсам является эффективная и надежная транспортировка энергии между странами, регионами и континентами.

Подчеркивая растущую роль транспортных узлов в обеспечении стабильных поставок энергоносителей на международные рынки, делегаты Генассамблеи отметили, что цели резолюции созвучны с инициативой генерального секретаря ООН «Устойчивая энергетика для всех», говорится в сообщении.

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