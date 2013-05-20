Нефть торгуется разнонаправленно на опасениях обострения ситуации на Ближнем Востоке

На мировых торгах в понедельник, 20 мая, цены на нефть изменились разнонаправлено на фоне опасений обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Так, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil выросла на 0,02% - до 104,66 доллара за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,02% - до 96 долларов за баррель.

Участники торгов опасаются, что боевые действия в Сирии перетекут в Ирак и приведут к перебоям в поставках нефти, передает Bloomberg.

В то же время, не осталась незамеченной информация из Саудовской Аравии, крупнейшего производителя нефти среди стран ОПЕК. В отчете Совместной инициативы по нефтяной статистике говорится, что объем производства сырья государством снизился на 30 тысяч баррелей - до 7,42 миллиона баррелей в день.