Россия не обсуждает возможность разделения "Газпрома" на добывающую и поставляющую компании

Правительство России не обсуждает возможность разделения "Газпрома" на добывающую и транспортную компании, передает ПРАЙМ со ссылкой на интервью "Российской газете" вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

"Такие планы не рассматриваются. Главное на данном этапе - понятные для всех правила доступа к газотранспортной инфраструктуре и финансовая прозрачность внутри самого "Газпрома" при осуществлении разных видов деятельности, четкое понимание, какие затраты связаны с газотранспортной инфраструктурой", - сказал он.

На вопрос, достаточна ли прозрачность "Газпрома", Дворкович ответил, что для руководства компании она, может быть, достаточна, но, например, в Министерстве энергетики такого понимания нет. "А это означает, что она недостаточна", - заключил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, Третий энергопакет ЕС, который был одобрен в 2009 году, требует разделения вертикально-интегрированных энергетических компаний на добывающие и поставляющие энергоносители. Он вызывает неудовлетворение со стороны России. РФ предлагает Европейскому Союзу исключить газопроводы в обход Украины – «Северный поток» и «Южный поток» – из зоны действия норм Третьего энергетического пакета. Украинские власти обязались внедрить положения Третьего энергетического пакета до 2015 года. Против этого выступает Российская Федерация, которая поставляет через Украину до 80% своего газового импорта в Евросоюз.

Что касается прозрачности работы "Газпрома, то в России началась первая за пять лет проверка деятельности компании. Президент РФ Владимир Путин призвал наказать коррупционеров, если они есть в «Газпроме». Он сказал, что знает о таких подозрениях, и несколько раз давал поручение правоохранительным органам.

Напомним, чистая прибыль ОАО "Газпром" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе-марте уменьшилась на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 191,382 миллиарда рублей, или 6,4 млрд долл. (31,4 руб. - 1 доллар США).