В «ДТЭК Днепроэнерго» назначен исполняющий обязанности гендиректора

Исполняющим обязанности генерального директора одной из крупнейших в Украине энергоснабжающих компаний «ДТЭК Днепроэнерго» назначен руководитель департамента ДТЭК по взаимодействию с профсоюзными организациями и региональными властями Алексей Магда.

Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, на соответствующей должности Магда сменил Юрия Магеру, которого наблюдательный совет "ДТЭК Днепроэнерго" уволил с поста генерального директора компании 17 мая по собственному желанию.

Как сообщал УНИАН, компания "ДТЭК Днепроэнерго" в 2012 году получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 938,851 млн грн.

Справка УНИАН. «ДТЭК Днепроэнерго» (Запорожье) – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Собственником 72,9% акций является ДТЭК, 25%+1 акция – НАК «Энергетическая компания Украины», остальные акции принадлежат миноритарным акционерам.

В состав «ДТЭК Днепроэнерго» входят три ТЭС – Запорожская, Криворожская и Приднепровская – общей установленной мощностью 8185 МВт, что составляет 26,1% общей установленной мощности тепловых электростанций Украины.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.