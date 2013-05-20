"Регионалы" предлагают не рассматривать на этой неделе в ВР вопрос реформирования “Нафтогаза”

Председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов предложил не включать в повестку пленарных заседаний Верховной Рады на этой неделе проект закона о реформировании НАК “Нафтогаз Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на Согласительном совете.

По словам Ефремова, “этот вопрос, прежде всего, глобально-политический, он имеет большое звучание в обществе, и для того, чтобы ставить этот вопрос, необходимо, чтобы правительство его доработало до такого уровня, когда бы представители всех политических сил, находящихся в парламенте, понимали, что происходит, куда движется ситуация, и, в конечном итоге, чтобы мы пришли к согласованному действию”.

“Потому что просто так, не объясняя четко позицию законопроекта, провести его в парламенте будет очень проблематично”, - подчеркнул Ефремов.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде 26 апреля зарегистрирован законопроект Кабинета министров о приватизации НАК «Нафтогаз Украины» и ее дочерних структур (№2937 26 апреля 2013 года).

В начале 2013 года Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что НАК «Нафтогаз Украины» в ближайшее время будет разделена на несколько предприятий.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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