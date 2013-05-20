В трех районах Харькова на несколько дней отключат газ

«Харьковгоргаз» в связи с ремонтом газопровода среднего давления на несколько дней прекратит подачу газа жителям трех районов города Харькова.

Как сообщили УНИАН в ПАО «Харьковгоргаз», газ будет отключен в 9:00 21 мая.

В частности, поставка газа будет прекращена в Червонозаводском районе: по пр. Гагарина - от железнодорожного моста у мясокомбината до магазина «Эпицентр», включая Верещаковку, Качановку, Основу и район ул. Одесской.

В Коминтерновском районе газ отключат по пр. Гагарина - от железнодорожного моста у мясокомбината до аэропорта, по пр. 50-летия СССР - от пр. Гагарина до ул. Дизельной (нечетная сторона), включая Качановку, пос. им. Герцена, район ул. Зерновой, пр. Героев Сталинграда и аэропорта.

Во Фрунзенском районе отключение будет вдоль пр. 50-летия СССР - от ул. Олимпийской до ул. Танкопия (четная сторона), от ул. Ковтуна до ул. Дизельной (нечетная сторона).

Пуск газа будет производиться после проведения ремонтных работ с 23 до 28 мая.