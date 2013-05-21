Нефть дорожает на ожиданиях статданных о запасах сырья в США

На мировых торгах во вторник, 21 мая, цены на нефть растут в ожидании публикации статданных о запасах топлива в США.

Так, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude уже выросла на 0,34% - до 105 долларов за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на легкую нефть марки WTI поднялась на 0,99% - до 96,98 доллара за баррель.

Позже во вторник, 21 мая, будут обнародованы данные Американского института нефти по запасам "черного золота" на оптовых складах США. Аналитики ожидают снижения показателя, передает Bloomberg.

В среду, 22 мая, свою оценку представит Минэнерго США.

С приближением сезона активного использования транспортных средств трейдеры надеются на рост потребления бензина и объемов переработки нефти.