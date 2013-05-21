Россия должна быть более гибкой на европейском рынке газа – вице-премьер

Россия должна вести более гибкую политику на европейском рынке газа в условиях возросшей конкуренции для обеспечения стабильности своей позиции на этом рынке.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на коллегии Минэнерго РФ.

«Мы должны внимательно следить за развитием событий и вести переговоры с нашими партнерами, чтобы обеспечить себе стабильное место на европейском рынке во всех его сегментах. При этом газ остается приоритетным. Надо быть более гибкими с точки зрения поведения на этом рынке», - сказал Дворкович.

По его словам, за последнее время конкуренция газа на рынке существенно выросла.

«Роль долгосрочных контрактов остается очень серьезной, но, тем не менее, спотовый рынок занимает все большее место и в реализации наших долгосрочных и капиталоемких проектов», - напомнил он.

В тоже время, Дворкович считает, что устойчивое место на мировом газовом рынке России могут обеспечить поставки в страны Азии.

«За счет компенсации европейской нестабильности работой на азиатских рынках мы можем обеспечить себе стабильно устойчивое место на мировом газовом рынке», - уверен вице-премьер РФ.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист компания «Газпром» в 2012 году снизила добычу газа до 488 млрд куб. м с 513 млрд в 2011 году, экспорт в дальнее зарубежье - до 138 млрд куб. м со 150 млрд. Таким образом, «Газпром» снизил добычу в 2012 году на 4,9%, экспорт - на 8%.

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