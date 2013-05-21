Газ из Германии для Украины в 1-м квартале стоил 390 долл., из России - 420 долл.

Украина в январе-марте 2013 года импортировала природный газ из Германии, согласно контракту с немецким газовым трейдером RWE, по средней цене 390 долл. за тыс. куб. м, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно данным Госстата, всего Украина импортировала из Германии в первом квартале 2013 года 123,46 млн куб. м газа.

Средняя цена природного газа, импортируемого Украиной из Российской Федерации, в первом квартале 2013 года составила 420 долл. за тыс. куб. м. В натуральном выражении импорт из РФ составил 6,947 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, Украина в январе-марте 2013 года снизила импорт газа (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 17% - до 2,965 млрд долл. В марте Украина импортировала природного газа на 987,338 млн долл., что на 1,2% меньше марта 2012 года. В феврале «Нафтогаз Украины» существенно сократил закупку газа в Российской Федерации, вследствие чего размер оплаты за газ существенно сократился - до 162 млн долл., в то время как в феврале 2012 года НАК заплатил «Газпрому» 1,3 млрд долл. В марте текущего года «Нафтогаз» продолжил сокращать закупки газа в России из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ.

17 апреля министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что поставки газа в Украину из России и Европы на сегодняшний день осуществляют коммерческие компании, которые закупают топливо у субъектов хозяйствования, в том числе производителей. По словам министра, в марте «Нафтогаз» закупил всего 200 млн кубометров газа для осуществления транзита в Европу.

Компания Ostchem Holding (Кипр), входящая в подконтрольную бизнесмену Дмитрию Фирташу группу Ostchem Group, продала в январе-марте 2013 года на украинском рынке 1,5-1,7 млрд куб. м природного газа.

Напомним, что согласно рамочному соглашению, максимальный объем газа, который может быть поставлен в Украину немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading, составляет 10 млрд куб. м.

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