ДТЭК дополнительно выкупил 100 МВт сечения для экспорта электроэнергии в июне
Компания «ДТЭК Трейдинг», входящая в структуру крупнейшего энергохолдинга Украины - ДТЭК, приобрела доступ к межгосударственным линиям электропередачи мощностью 100 МВт по направлениям в Словакию, Венгрию и Румынию для экспорта электроэнергии в июне.
Об этом УНИАН сообщили в НЭК «Укрэнерго» со ссылкой на итоги месячного аукциона, проведенного компанией в понедельник, 20 мая.
Согласно сообщению, «ДТЭК Трейдинг» приобрело один лот общей мощностью 100 МВт по доступу к пропускной способности в Словакию, Венгрию и Румынию по стартовой цене 1 тыс. грн.
Как сообщал УНИАН, Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» 15 мая выставила на аукцион по экспорту электроэнергии доступ к пропускной способности межгосударственного сечения мощностью 3,1 ГВт.
Компания «Востокэнерго», входящая в структуру крупнейшего энергохолдинга Украины ДТЭК, приобрела доступ к межгосударственным линиям электропередачи мощностью 750 МВт по направлениям в Молдову и Беларусь для экспорта электроэнергии в июне.
Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.
НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.