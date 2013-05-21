ДТЭК дополнительно выкупил 100 МВт сечения для экспорта электроэнергии в июне

Компания «ДТЭК Трейдинг», входящая в структуру крупнейшего энергохолдинга Украины - ДТЭК, приобрела доступ к межгосударственным линиям электропередачи мощностью 100 МВт по направлениям в Словакию, Венгрию и Румынию для экспорта электроэнергии в июне.

Об этом УНИАН сообщили в НЭК «Укрэнерго» со ссылкой на итоги месячного аукциона, проведенного компанией в понедельник, 20 мая.

Согласно сообщению, «ДТЭК Трейдинг» приобрело один лот общей мощностью 100 МВт по доступу к пропускной способности в Словакию, Венгрию и Румынию по стартовой цене 1 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» 15 мая выставила на аукцион по экспорту электроэнергии доступ к пропускной способности межгосударственного сечения мощностью 3,1 ГВт.

Компания «Востокэнерго», входящая в структуру крупнейшего энергохолдинга Украины ДТЭК, приобрела доступ к межгосударственным линиям электропередачи мощностью 750 МВт по направлениям в Молдову и Беларусь для экспорта электроэнергии в июне.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.