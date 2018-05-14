Россия выбрала новый объект для атаки - газовые хранилища

Россия «оставила» газотранспортную систему Украины на время «в покое», переключившись на закачку газа в наши подземные хранилища. Именно об этом шла речь на очередной встрече в московском центральном офисе «Газпрома» вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко и главы российского газового монополиста Александра Миллера.

В официальном сообщении отмечается, что «...обсуждались наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества… Пристальное внимание в очередной раз было уделено необходимости своевременной закачки достаточного объема газа в украинские ПХГ для обеспечения надежного транзита российского газа в Европу предстоящей зимой». Стороны отметили особую актуальность решения этой задачи, «которая потребует от украинской стороны значительных финансовых ресурсов».

Таким образом, газовые отношения двух стран набирают обороты. Помимо «дискуссий» относительно цены «голубого топлива» и сокращения его закупки Киевом, на повестку дня вынесен вопрос закачки газа в хранилища, который, по утверждению российской стороны, может спровоцировать судебные разбирательства.

Украина с начала апреля не закачивает российский газ в ПХГ, так как на сегодняшний момент его достаточно для обеспечения жизнедеятельности страны. По данным министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, объем газа в ПХГ уже составляет порядка 9 млрд кубометров, нам нужно до 20 млрд. Россия настаивает на объеме в 25 млрд кубометров и стращает ответственностью, если в зимний период будут перебои с поставками в Европу.

То есть, «северная соседка» снова хочет продемонстрировать европейцам несостоятельность Украины обеспечить нормальный режим транзита газа, что, видимо, должно свидетельствовать о правильности ее действий относительно строительства трубопроводов в обход нашей страны. ЕС, в свою очередь, неоднократно заявлял, что его мало интересует конфронтация Москвы и Киева, больше для него важен окончательный результат – в домах Евросоюза зимой должно быть тепло.

История повторяется. Осенью 2011 года Украина отказалась формировать резерв российского газа в собственных хранилищах, предложив Москве этим в финансовом смысле заняться самостоятельно, считая, что резервы газа - на ее совести. В ПХГ было закачено 20 млрд кубометров «голубого топлива», Россия опять таки настаивала на 25 млрд. Киев остался не приклонен. Но после суровой зимы, не справившись с поставками, «Газпром» решился на «компромисс» - через «Газпромбанк» выделил "Нафтогазу" кредит в 2 млрд долл. на закачку топлива в ПХГ. Правда, официально озвученные как кредит, на самом деле средства являлись авансом оплаты на транспортировку, которые включают траты на модернизацию и ремонт поставляющей системы.

Кстати, в пиковые дни низких температур Украина выручила российского монополиста, обеспечив «перегон» газа в Европу, поднимая из подземки вместо 300 млн кубов газа до 500 в сутки. Вместо спасибо нам выставили обвинение в несанкционированном отборе «голубого топлива», речь о компенсации затрат даже не шла.

Как вариант выхода из ситуации Киев предлагает аренду ПХГ, в том числе европейским покупателям. Вопрос заинтересовал Польшу, Венгрию, Италию и Германию. Россия пока молчит, видимо, в ожидании полного контроля над нашей ГТС, чего активно добивается последнее время. Возможно, Москва «обиделась» за 2005 год, когда на ее просьбу сдать в аренду три подземных хранилища Украина ответила отказом, что стало результатом несговорчивости Кремля в отношении цены газа. Между тем, вопрос закачки газа остается актуальным, и он не менее важен, чем цена «голубого топлива» в целом.

Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба «Q-Club»:

«Принцип прокачки газа следующий: идет топливо по транспортной системе, по дороге оно частично разбирается потребителями. То есть, у нас нет отдельно выведенных транзитных газопроводов. И та часть газа, а его учет ведется диспетчерской, которая была забрана на территории Украины, компенсируется из наших ПХГ - идет элементарное замещение. Так вот, Украине нужен газ в хранилищах для замещения своих потребностей. Но есть еще газ, который Россия закачивает в летний период на случай пиковых низких температур зимой. Это – обеспечение поставок. Я согласен с правительством, что за данную часть газа должен отвечать «Газпром». В советское время все было общее, и этими вопросами занималась Украина. Но на сегодня все изменилось, почему при таких высоких ценах на топливо мы обязаны покупать данный газ? «Газпром», действительно, должен самостоятельно разбираться с закачкой газа. Просто Украина, как всегда, не умеет правильно подымать данный вопрос на международном уровне. Мы уже объяснили всему миру, что цена газа для Украины является несправедливой, а вот о проблемах закачки газа мы не говорим. Если бы мы озвучили проблему, то нас бы обязательно поддержали.

Что касается возможных судебных разбирательств из-за закачки газа в ПХГ, то Украину, конечно, могут втянуть в историю. Нас уже неоднократно громко обвиняли в воровстве газа, а потом тихонько извинялись. По принципу надписи на надгробии – «Дорогой друг, спи спокойно, факты не подтвердились». И в этом году, когда был пик низких температур зимой, Украина несколько раз поднимала не тот газ, который относится по распределению к «Газпрому», а из собственных запасов, чтобы минимизировать ситуацию. Потом «Газпром» восполнял объем, но спасибо за выручку не сказал, очевидно, считает это ниже своего достоинства. Видимо, так далеко зашли наши дружественные отношения».

Александр Гудыма, народный депутат Украины (БЮТ) VI созыва, министр энергетики оппозиционного правительства:

«Россияне заинтересованы, чтобы в украинских подземках было много газа для обеспечения поставок «Газпрома», который Украина покупает за собственные средства. То есть, они имеют стратегические запасы за наши деньги. Если бы мы были открыты для европейского сотрудничества, то самым лучшим клиентом для наших ПХГ была бы Европа – покупала бы газ у России и хранила бы его в украинских подземках. Но россияне для того и держат под контролем нашу ГТС, чтобы не позволить реализовать подобный сценарий, отсюда и не нужен им консорциум на трех. Это «пахнет» цивилизованными рыночными отношениями, энергетической независимостью Украины, а не доминантом для России, которая сейчас и так страдает от конкуренции со сланцевой революцией и поставками сжиженного газа на еврорынок.

Что касается возможных судебных разбирательств из-за закачки газа в ПХГ, то Украина не имеет никаких юридических обязательств перед Европой по запасам газа в них, мы должны обеспечить качественный транзит. А стратегические запасы газа – иное дело. Причем в Европе стратегические запасы создают покупатели топлива. Идеально, если бы европейцы покупали газ у России и имели гарантированный его запас в хранилищах на входе в свою газотранспортную систему. Но Россия этого не допустит.

Переговоры по поводу аренды ПХГ с европейскими странами – пока больше разговоры. ЕС наверняка хочет положительно решить этот вопрос, но не отважится на такой шаг, зная, что в деле замешена Россия, для которой аренда хранилищ со стороны ЕС – очередной шаг на пути укрепления правил энергетического европейского сообщества, в том числе третьего энергопакета, на территории Украины, против чего категорически выступает Москва. То есть, они хотят сохранить монополию, включая до границ с Евросоюзом. Дискуссия в отношении ПХГ уже длится 10 лет, результат - нет. Для Украины основной вопрос – чтобы хранилища были заполнены по мировым расценкам и от этого получать выгоду».

Нана Черная (УНИАН)

***Дочерняя компания «Нафтогаза Украины» - «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 ПХГ общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию и выполняют следующие основные функции: регулируют сезонные неравномерности газоснабжения в Украине; компенсируют колебания в потреблении природного газа в европейских странах. Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) компании «Укртрансгаз», которая является оператором отечественной газотранспортной системы, по состоянию на 1 апреля 2013 года составляли 6,8 млрд куб. м, что на 27% меньше показателя на 1 марта 2013 года.